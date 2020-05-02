مصر | هرب من "الحر" لـ"الموت".. العثور على جثة شاب بمياه النيل في نهار رمضان

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر هرب من "الحر" لـ"الموت".. العثور على جثة شاب بمياه النيل في نهار رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفاع درجة حرارة الجو في نهار الشهر المبارك، دفع "محمود" الشاب العشريني العمر، إلى السباحة بمياه النيل، تاركًا ملابسه ومتعلقاته على ضفاف نهر النيل بقرية منيل شيحة التابعة لمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة،

عدم إجادة الشاب العشريني العمر السباحة، كان السبب في غرقه بمياه النيل، وتمكن الضفادع البشرية من انتشال جثته، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد داوود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس من إدارة شرطة النجدة، بغرق شاب بمياه النيل، بمنطقة الميناء بقرية منيل شيحة، نطاق المركز.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، دفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد مصطفي عثمان معاون مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة شاب عشريني العمر، لا يوجد اي إصابات ظاهرية بجثته.

Advertisements

تحريات أجهزة الأمن بالجيزة توصلت إلى أن المتوفي يدعي "محمود" من قريه الصالحية بمركز طهطا التابعة لمحافظة سوهاج، وكان يقيم بمنطقة منيل شيحة منذ فترة قصيرة.

وتحفظت القوات على الجثة داخل مشرحة مستشفى أم المصريين، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ومن ناحية أخرى، حسم مسؤول بقطاع أمن الجيزة الجدل حول ما تم تداوله حول واقعة قتل سائق لزوجته بـ12 طعنة أمام مدخل العمارة سكنهما، لشكه في وجود علاقة بينها وبين صديقه، بمدينه 6 أكتوبر، إذ تبين أنه بعد وقوع مشاجرة بينهم داخل شقته، اشتد الشجار بينهم، على إثرها استل الزوج سكين، وتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته بطعنة بالبطن، وتمكن من الهرب قبل استكمال ضربه.

وأضاف المصدر في تصريحات إلى الخليج 365، أن الزوج بعد ذلك سدد طعنتين بجسد زوجته بمنطقة الصدر، ولدى محاولتها الهرب، والاستنجاد بالأهالي نزلت من الطابق الرابع بالشقة سكنها، وسقطت جثة هامدة بالطابق الثالث، غارقة في دمائها.

وبينت التحريات أن الزوج مريض نفسي، ووقعت مشاجرة بينه وزوجته، داخل شقتهما، تدخل على إثرها صديقه "محمد.م" لفض النزاع بينهما، ما أثار الشك حول علاقتهما، وطعن صديقه، بسلاح أبيض لكنه تمكن من الهرب، ولدى محاولة الزوجة الهرب، طعنها أمام طفلتيهما، أسقطها جثة هامدة.