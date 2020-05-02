مصر | من سوهاج لـ"منيل شيحة".. العثور على جثة شاب بمياه النيل في أبو النمرس

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر من سوهاج لـ"منيل شيحة".. العثور على جثة شاب بمياه النيل في أبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غرق في النيل.. هكذا كان المشهد الاخير في حياة شاب عشريني العمر، بعد العثور على جثته بمياه النيل، بمنطقة الميناء بقرية منيل شيحة التابعة لمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد داوود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس من إدارة شرطة النجدة، بغرق شاب بمياه النيل، بمنطقة الميناء بقرية منيل شيحة، نطاق المركز.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد مصطفي عثمان معاون مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة شاب عشريني العمر، لا يوجد اي إصابات ظاهرية بجثته.

تحريات أجهزة الأمن بالجيزة توصلت إلى أن المتوفي يدعي "محمود" من قريه الصالحية بمركز طهطا التابعة لمحافظة سوهاج، وكان يقيم بمنطقة منيل شيحة منذ فترة قصيرة.

وتحفظت القوات على الجثة داخل مشرحة مستشفى أم المصريين، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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عايزة أشتغل في الإعلانات".. ذلك هو السر في إنتحار سيدة ثلاثينية العمر، بعد تعدد الخلافات بينها وزوجها، لرفضه عملها لكنها كانت تلح على طلبها، حتى انتهى الأمر بإلقاء نفسها من الطابق الثالث بأحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر.

"سماح"، ثلاثينية العمر، كانت تعمل ممرضة، منفصلة عن زوجها ولديها طفلة، ومنذ عدة أشهر تعرفت على " أحمد"، 36 سنة، صاحب شركة وطلب منها الزواج وترك عملها.. "اقعدي في البيت وهصرف عليكي وعلى ابنتك".

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قبلت طلب صاحب الشركة، حيث تركت عملها، وتزوجت منه منذ خمسة أشهر، وأقامت رفقته بمدينة 6 أكتوبر، وبعد فترة جيزة وقعت خلافات بينها لطلبها العمل مرة آخرى.. "عايزة أشتغل في الإعلانات"، مساء أمس الجمعة، اشتد الخلاف والشجار بين الزوجين، بسبب إصرار الزوجة على طلبها، وفي وقت السحور، قررت التخلص من حياتها، حيث قفزت من الطابق الثالث، لتسقط جثة هامدة على الأرض.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر، من شرطة النجدة بسقوط سيدة من علو بنطاق القسم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة سيدة ثلاثينية العمر، ملقاة على الأرض، غارقة في دمائها، وترتدي كامل ملابسها.

شهود عيان أفادوا بأن المتوفاة كانت تقيم رفقة زوجها، بشقته بشارع أبي بكر الصديق، ووقت السحور سمعوا أصوت عالية، اتبعها صوت ارتطام بالأرض، وبمعرفة الأمر عُثر على جثة المتوفاة ملقاة أسفل العقار سكنها.

زوجها نزل إلى الشارع قبل سقوطها بدقائق، وبعد إلقائها بنفسها، ليشتري أدوية من الصيدلية.. ذلك على حد قول حارس العقار سكنها.

وتحفظت أجهزة الأمن على جثة المتوفاة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.