مصر | عقوبة تأديبية لمسئول سابق بـ"الضرائب" لإهماله في عمله

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عقوبة تأديبية لمسئول سابق بـ"الضرائب" لإهماله في عمله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "ف.ع" مدير إدارة الشئون المالية سابقًا بمديرية الضرائب العقارية في كفر الشيخ، بغرامة تعادل ضعفي أجره الأساسي، وذلك لاتهامه بمخالفة التعليمات والمساس بالمصلحة المالية للدولة، من خلال الإهمال في الحفاظ علي سيارة ملك عمله من التلف والعبث وترتب عليه سرقتها.

وبرأت المحكمة كلًا من "م.إ" سائق في مديرية الضرائب، و"م.م"وكيل المديرية سابقًا، من التهم المنسوبة لهما بعدم الحفاظ علي السيارة، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وترجع وقائع الموضوع، بورود بلاغي من الإدارة القانونية بمحافظة كفر الشيخ، بشأن سرقة سيارة نقل تخص مديرية الضرائب العقارية بكفر الشيخ، حال وجودها والاحتفاظ بها داخل سُوَر المجلس الشعبي للمحافظة وكانت بعهدة سائقها.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الصادر بحقه جزاء التغريم وهو مدير الشئون المالية السابق، عدم اتخاذه الاجراءات اللازمة لإيواء السيارة في مكان مخصص مما ترتب عليه سرقتها، ولم يتخذ الاجراءات الكافية للحفاظ علي السيارة من العبث والتلف، ولم يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة للتأمين علي السيارة في الفترة من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١١.

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