مصر | حبس دجال بالنزهة لاستيلائه على 400 ألف جنيه من سيدة

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس دجال بالنزهة لاستيلائه على 400 ألف جنيه من سيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت نيابة النزهة، اليوم السبت، حبس دجال لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وممارسته لأعمال الدجل والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بأنه معالج روحانى.
البداية بتلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بسابقة تعرفها على إحدى السيدات، تعمل بائعة خضراوات بدائرة القسم وقامت بإيهامها بأنها تعاني من سحر "لعدم زواجها" واصطحبتها لأحد الأشخاص بنطاق مركز شرطة منيا القمح بالشرقية بدعوى قدرته على حل المشكلات الاجتماعية والعائلية بالعلاج الروحانى واستوليا منها على مبلغ مالى (400 ألف جنيه "على فترات") إلا أنها اكتشفت تعرضها لواقعة نصب.
وبجمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مرتكبة الواقعة بائعة، مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبحوزتها 100 ألف جنيه "من متحصلات الواقعة"، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص عامل بمزرعة دواجن، مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية أسفرت عن ضبطه بمنطقة سكنه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - سبح مختلفة الأشكال) والمستخدمة في ارتكاب وقائع النصب على المواطنين.
وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب على المواطنين وممارسته لأعمال الدجل والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بأنه معالج روحانى وقدرته على حل مشكلاتهم، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة وإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم واتهمته بالنصب عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أقرا ايضا.. صاحب شركة يستولى على 20 مليون جنيه من مواطني الإسكندرية
استولى على 20 مليون جنيه بدعوى توظيفها، لهذا السبب ضُبط صاحب شركة دعاية وإعلان لقيامه بالاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على المبلغ في محافظة الإسكندرية.
وتبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، مننائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري، وآخرين بقيام مدير مبيعات بشركة تسويق وصاحب شركة دعاية وإعلان، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
واتخذ المتهم من مقر الشركة خاصته الكائنة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وقيامه بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بلغت 20 مليون جنيه بزعم توظيفها واستثمارها لهم في تجارة الإلكترونيات وأجهزة المحمول مقابل حصولهم على نسبة ربح شهرية، إلا أنه لم يفِ بوعده وتهرب منهم وامتنع عن رد المبالغ المالية التي تحصل عليها منهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.