مصر | حبس دجال بالنزهة لاستيلائه على 400 ألف جنيه من سيدة

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس دجال بالنزهة لاستيلائه على 400 ألف جنيه من سيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة النزهة، اليوم السبت، حبس دجال لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وممارسته لأعمال الدجل والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بأنه معالج روحانى.

البداية بتلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بسابقة تعرفها على إحدى السيدات، تعمل بائعة خضراوات بدائرة القسم وقامت بإيهامها بأنها تعاني من سحر "لعدم زواجها" واصطحبتها لأحد الأشخاص بنطاق مركز شرطة منيا القمح بالشرقية بدعوى قدرته على حل المشكلات الاجتماعية والعائلية بالعلاج الروحانى واستوليا منها على مبلغ مالى (400 ألف جنيه "على فترات") إلا أنها اكتشفت تعرضها لواقعة نصب.

وبجمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مرتكبة الواقعة بائعة، مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبحوزتها 100 ألف جنيه "من متحصلات الواقعة"، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص عامل بمزرعة دواجن، مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية أسفرت عن ضبطه بمنطقة سكنه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - سبح مختلفة الأشكال) والمستخدمة في ارتكاب وقائع النصب على المواطنين.