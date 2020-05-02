مصر | ضبط تاجر مخدرات غسل 123 مليون فى مصانع الطوب

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تاجر مخدرات غسل 123 مليون فى مصانع الطوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهز الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة من ضبط عنصر إجرامى قام بغسـل 123 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بنطاق دائرة مركز شرطة المنيا) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر إستخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير).

وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (123 مليون جنيه) تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط أخطر العناصر الإجرامية بمرسى مطروح

بـ"10 ألاف قرص مخدر".. تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمحافظة مرسي مطروح.

كانت تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بمحافظة مطروح، تخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة، وترويجها على عملائه بمحافظة مطروح.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 10.000 قرص مخدر لعقار "التامول" - مبلغ مالي - هاتف محمول.

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وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 800 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

لمساعدة العمالة.. سقوط نصاب السيدة زينب بعد جمعه 200 ألف جنيه

مستغلا الظروف التي تمر بها البلاد، وانتشار عدوى فيروس الكورونا، حيث زعم مساعدة العمالة غير المنتظمة بالبلاد، وجمع 200 ألف جنيه من المواطنين.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بالقليوبية، بقيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم فنى، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، له معلومات جنائية) بالنصب والاحتيال على المواطنين وإنشائه كيانات "وهمية" واستخراج سجلات تجارية لفتح حسابات بنكية بالعديد من البنوك والاتصال هاتفيًا برؤساء مجالس إدارات الشركات والمؤسسـات الكبرى بالبلاد مُنتحلًا صفـــة موظف بإحدى الجهات بالدولــــة، ويطلب منهم التبرع لمساعــدة المواطنين محدودى الدخل والعمالة غير المنتظمة، نظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم مُستخدم أرقام هواتف محمولة ليست مسجلة باسمه حتى يكون بمنأى عن ضبطه، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء من الشاكى على مبلغ (200 ألف جنيه مصرى) تحت ذلك الزعم، وقام بإيداعها فى حسابات بالبنوك، ثم قام المتهم بسحبها والاستيلاء عليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول المستخدم فى تلك الواقعة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.