مصر | ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الامنية من ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات، من ضبط (محاسب بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وضبط بحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية") وبمواجهته إعترف بنشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.

كما تم ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) لقيامه بمُمارسة نشاطًا واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال لإحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع (أربعة أشخاص) يعملون حاليًا بإحدى الدول العربية، وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقًا للفحص المستندى بلغت ما يعادل (4،5 مليون جنيه مصرى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضبط مصنع لإنتاج الحشيش في الشرقية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالشرقية تخصصوا فى تصنيع وإعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش وبحوزتهم كميات من مخدرى الحشيش والبانجو.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة الشرقية) تخصصوا فى إعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش لإنتاج كمبيات كبيرة منه وترويجها على عملائهم بمحافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، أمكن ضبط ثلاثة من عناصر التشكيل حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة بلبيس، وعثر بحوزتهم على (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – 250 جرام لمخدر الحشيش مجهز ومعد للترويج – كمية من مسحوق بودرة نبات البانجو المخدر وزنت 2،500كيلو جرام – 5 إسطمبات تستخدم فى كبس مخدر الحشيش – ماكينة فرم كهربائية – 2 أوانى معدنية تستخدم فى العجن والتصنيع – مبلغ مالى – 3هواتف محمولة – 2 دراجة نارية "بدون لوحات")، وبمواجهتهم أقرا بمزاولة نشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الهارب فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.