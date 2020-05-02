شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يهنئ القوات المسلحة بذكرى «العاشر من رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، السبت، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحرب بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

وقال «توفيق» في البرقية إنه «يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهانى وصادق الأمنيات»، مشيرًا إلى أنه «ستظل الأمة بأسرها تذكر بكل التقدير والوفاء.. بطولات القوات المسلحة المصرية الباسلة والتى جسدت في ملحمة العاشر من رمضان معانى العطاء والفداء واستطاعت بهذا النصر العظيم أن تقهر غطرسة المعتدين وترد كيد الظالمين.. وتُسطر بأحرف من نور تضحيات القوات المسلحة المصرية الخالدة في السجلات العسكرية».

واختتم «توفيق» برقيته قائلًا: «حفظ الله مصر الكنانة قوية أبية بفضل عطاء أبطالها.. وتضافر جهود مؤسساتها، وتلاحم شعبها مع جيشها وشرطتها إلى يوم الدين.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وقال «توفيق» في البرقية إنه «يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات.. سائلين العلى القدير لقواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه الحاسم المزيد من الارتقاء والسداد والتوفيق في قادم الأيام ومستقبل التحديات.. لتبقى مصر أبد الدهـر بعطاء أبنائها وتضحيات أبطالهـا عزيزة.. آمنـة.. مسـتقرة.. وكل عام وسيادتكم بخير».

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