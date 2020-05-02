شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يجتمع بفريق مكافحة العدوى لبحث الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع فريق مكافحة العدوى بمديرية الشؤون الصحية، بحضور الدكتور خالد فوزي وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي.

بحث الاجتماع خطة العمل الوقائية لمكافحة العدوي خلال هذه الفترة، والإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، وسبل منع إنتشار الفيروس، فضلا عن مناقشة مستجدات العمل اليومية على ضوء الأعداد المصابة بالمحافظة، والإجراءات الاستباقية لمواجهة هذه الجائحة، والتعامل مع كل جديد بها.

وشدد وكيل الوزارة على المتابعة المكثفة والتأكد من تطبيق كافة سياسات ومعايير مكافحة العدوي بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية، كما تم التنبيه بتكثيف أعمال الجرد والتطهير والتعقيم لكافة الأقسام بالمنشآت الطبية، والتأكيد على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا، حرصاً على آمن وسلامه الفرق الطبية والمواطنين، مع استمرار التدريب المكثف على طرق وأساليب مكافحة العدوي، والطرق الصحيحة لارتداء كافة الواقيات الشخصية للجيش الأبيض خط الدفاع الأول للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.