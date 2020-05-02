شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل عقارات شارع ترسا ليكون محورا مروريا بديلا لشارع الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أجهزة محافظة الجيزة أعمال إزالة عددا من العقارات بشارع ترسا كمرحلة أولي لتنفيذ أعمال التوسعة والتطوير للشارع باعتباره احد المحاور المرورية الهامة والموازية لشارع الهرم وذلك بعد حصول اصحاب العقارات علي التعويضات المتفق عليها سواء مبالغ مادية او وحدات سكنيه بديلة.

تمت الأعمال في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومتابعة ميدانية للمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة تم وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورئيس حى الطالبية.

وتلقت محافظة الجيزة الطلبات النهائية لمواطنى شارع ترسا الواقعة منازلهم ضمن مخططات تطوير وتوسعة الشارع ليكون بديلاً مروريا عن شارع الهرم أثناء أعمال حفر الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق عقب قيام المحافظة بالإعلان من قبل عن التعويضات المادية أو البدائل الأخرى من الوحدات السكنية للمقيمين بالعقارات التى سوف يتم إزالتها.

وأنشأت محافظة الجيزة مقراً ثابتاً بشارع ترسا للجان تلقى الرغبات النهائية للمواطنين والرد على أية استفسارات أو تساؤلات يرغب المواطنين فى معرفتها سواء كانت تخص التعويضات المالية أو البدائل المتاحة أمامها وذلك للتسهيل عليهم حيث وضعت المحافظة خيارات متعددة أمام المواطنين لاستيعاب رغبات المواطنين جميعا.

ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير شارع ترسا بالمرحلة الاولى والتى بدأت من طريق المريوطية وحتى تقاطع شارع ترسا مع شارع المحولات حيث يعد أحد المحاور المرورية الموازية لشارع الأهرام .

وكان مجلس الوزراء قد وافق على قرار نزع الملكية الخاص بأعمال تطوير شارع ترسا بالمرحلة الثانية وقد تم تشكيل اللجان اللازمة للحصر وتقدير التعويضات للمضارين، وتكليف المحافظة بتشكيل اللجان اللازمة للحصر وتقدير التعويضات للمضارين، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه من المقرر أن تكون التعويضات مادية حيث يجرى حاليًا تقدير التعويضات والبدائل.

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ازالات شارع ترسا بالجيزة



ازالات شارع ترسا بالجيزة



ازالات شارع ترسا بالجيزة



ازالات شارع ترسا بالجيزة



ازالات شارع ترسا بالجيزة



ازالات شارع ترسا بالجيزة



ازالات شارع ترسا بالجيزة