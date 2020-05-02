شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسلام يتحدث عن نفسه".. أحد إصدارات وزارتي الأوقاف والثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة المتميزة (رؤية للفكر الديني المستنير) الكتاب الثالث عشر "الإسلام يتحدث عن نفسه" إشراف وتقديم ومشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن الكتاب يوضح أن الإسلام قطعة ذهب لا تحتاج أكثر من نُجلِّي ما علق بها، أو ران عليها من بعض الغبار المتطاير أو حتى المتراكم، لتستعيد بريقها ولمعانها، كما يؤكد أن هذا الدين العظيم يحمل الخير للإنسانية جمعاء، فهو فن صناعة الحياة لا صناعة الموت، وأنه قادر بفضل حيويته وجهود أبنائه المخلصين وعلمائه المتخصصين على محو آثار تلك الصورة المغلوطة التي سوقتها جماعات التطرف والإرهاب.

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ويركز الكتاب على إبراز قيم : الرحمة ، واليسر ، والتسامح ، والسلام ، والإنتاج، والإتقان ، والتعايش ، والمحافظة على الدماء والأموال ، والفطرة الإنسانية السليمة.