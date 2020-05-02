إنفوجراف.. طرق تسليم الأبحاث للطلاب من 3 ابتدائى حتى الصف الثالث الاعدادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طرق تسليم مشاريع الأبحاث لطلاب من الصفوف الثالث الابتدائى حتى الثالث الاعدادى. خطوات التسليم الورقى: 1- بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه فى ظرف مغلق. 2- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسى للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف. 3- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف. 4- قم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من 9 مايو إلى 16 مايو 2020 خطوات التسليم الإلكترونى: 1- قم بحفظ ملف المشروع فى صورة PDF. 2- قم بتسمية ملف الـPDF كالآتى: اكتب الرقم التعريفى للطالب يليه الصف الدراسى - مثال (43434780G8). Advertisements وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك فى البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفى الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسى. 3- أدخل على حسابك على منصة إدمودو. 4- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثى لعام 2019-2020". 5- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع. 6- قم برفع ملف الـPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك فى البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل). 7- اضغط على زر "التسليم النهائى". وسوف تتاح "منصة تسليم المشروعات" على موقع إدمودو فى الفترة من 9 مايو إلى 16 مايو 2020. طرق تسليم الأبحاث للطلاب طرق تسليم الأبحاث للطلاب

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