شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار منزل من 3 طوابق خالى من السكان بمنطقة باب الشعرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهار منزل قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة باب الشعرية، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وتبين عدم وجود أى سكان داخل العقار الصادر له أمر إزالة من المحافظة، ولم ينتج عنه أى مصابين. Advertisements تلقت غرفة النجدة، بلاغا مفاده انهيار منزل بمنطقة باب الشعرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، وتبين انهيار عقار قديم مكون من طابق أرضى ودورين أعلاه، وصادر له أمر إزالة من قبل المحافظة، ولم يسفر الحادث عن أى إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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