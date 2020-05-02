شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يحذر من شركات تجارية تدعى تصحيحها مشروعات الأبحاث لطلاب النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذّر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، من الاستماع والتفاعل مع تطبيقات يدعى أصحابها أنهم سوف يقومون بتصحيح مشروعات الأبحاث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، مؤكدًا عدم وجود أى تطبيقات لتصحيح الأبحاث .

وأكد الوزير ردًا على استفسارات أولياء الأمور على جروب الواتس آب "التعليم مشروع مصر القومي" من وجود تطبيق خاص بتصحيح الأبحاث، قائلا: كل هذا دعاية لشركات تجارية تتلاعب بكم.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة سوف تعلن مساء اليوم عن المواعيد والطريقة التي سوف يتم من خلالها تقديم الأبحاث ولا داعٍ للقلق حيث إن الموعد النهائي لا يزال يوم 16 مايو الجاري.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، عدة نقاط مهمة، وهي كالتالي:

- المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث إلى الصف السادس).. يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 4 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).

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- المرحلة الإعدادية (من الصف الأول إلى الصف الثالث).. يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 3 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).

- عناصر المشروع البحثي تتكون من: (العنوان، المقدمة، الملخص، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع) بالإضافة إلى كتابة الرقم التعريفي (الكود) الخاص بالطلاب الذين شاركوا في إعداد المشروع.

- كل موضوع للمشروع البحثي المقترح من الوزارة مرفق معه إرشادات عامة لكيفية تنفيذه فضلاً عن تصميم نماذج للمشروع البحثي لتسهيل الأمر على الطالب يستطيع من خلاله ملئ الخانات بما هو مطلوب وفقًا لموضوع البحث.