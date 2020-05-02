شكرا لقرائتكم خبر عن وحدات المرور تعمل هذا الأسبوع من الساعة الـ8 صباحا حتى الساعة الـ4 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر استمرار العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية هذا الأسبوع، اعتباراً من يوم الأحد حتى يوم الخميس الموافق 7 الجارى من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساءاً لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات. وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة إرتداء "الكمامة" كشرط أساسى للتردد على وحدات المرور. Advertisements وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد فتح تقديم باقى الخدمات للمواطنين بوحدات المرور.

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