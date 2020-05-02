شكرا لقرائتكم خبر عن حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتجاوز مليون و100 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوزت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد حول العالم مليون و100 ألف حالة، وتقترب حالات الإصابة من الفيروس فى مختلف الدول التى ظهر فيها من 3 ملايين ونصف مليون حالة، ووصل عدد حالات الوفاة إلى أكثر من 242 ألف حالة وفاة، وذلك وفق "سكاى نيوز".

وفيما يواصل فيروس كورونا تفشيه حول العالم، حيث تجاوز تعداد المصابين به 3 ملايين، في حين تخطى تعداد الوفيات الناجمة عن الوباء حاجز الـ200 ألف.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وقررت فرنسا تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى 24 يوليو، سجلت هولندا 94 وفاة و445 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأفادت وزارة الصحة الكويتية، بتسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا خـلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات إلى 4619.

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وذكرت إسبانيا أنها سجلت ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 216582 عقب تسجيل 1366 إصابة جديدة، وأعلنت وزارة الصحة العمانية أعلنت تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفيما تم تسجيل أكثر من مليون ونصف مليون إصابة معلنة بفيروس كورونا في أوروبا، وأظهرت بيانات اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، أن البلاد سجلت حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يمثل انخفاضا من 12 حالة في اليوم السابق، وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد الإجمالي إلى 16152.

وكذلك تسجيل 474 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة منذ 21 أبريل الماضى، وتسعى الدول إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للسيطرة على انتشار الفيروس.