أخبار مصر | إنفوجراف.. قرارات وزيرة الصحة بعد تخصيص 34 مستشفى للعزل

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 08:34 مساءً - انت الان تقراء خبر إنفوجراف.. قرارات وزيرة الصحة بعد تخصيص 34 مستشفى للعزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر على مستوى الجمهورية لتصبح مستشفيات عزل لاستقبال مصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي، الأيام المقبلة.

واتخذت الوزيرة عدة قرارات وخطوات بشأن تجهيز الـ 34 مستشفى، جاءت كالآتي:

تجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات لتصبح أماكن عزل لمصابي كورونا

تقديم كافة الخدمات الطبية بالمستشفيات وتقديم العلاج ومتابعة الحالات

توفير خدمات البحث العلمي بجميع المستشفيات التي تم اختيارها

توفير سيارات جولف كار لنقل المرضى والأطقم الطبية

إرسال شركة متخصصة في أعمال التشجير لزراعة مساحات خضراء

تطوير ورفع كفاءة المستشفيات بمختلف المحافظات على 3 مراحل

رفع كفاءة شبكة الغازات وأعمال السباكة والكهرباء والصرف وإمدادها بأجهزة التنفس

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تبني مبادرة لتشجير المساحات الخضراء بتلك المستشفيات

تدريب ورفع كفاءة القوى البشرية على معايير مكافحة العدوى

دعم المعامل بالإمدادات والأجهزة اللازمة

توفير أجهزة تابلت بكل مستشفى لتسجيل ملفات المرضى إلكترونيا

وتفقدت وزيرة الصحة ظهر اليوم السبت، كل من مستشفى حميات وصدر العباسية، للوقوف على أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والأعمال الإنشائية لكل منهما، ضمن استراتيجية الوزارة لتجهيز وتأهيل حيث تقدم كافة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد مستشفى حميات العباسية، والتي تبلغ مساحتها 34 فدانًا، حيث تفقدت الموقع العام للمستشفى وأقسام الطوارئ والأقسام الداخلية، واطمأنت على السعة السريرية، موضحًا أنه يوجد بالمستشفى ٦٣ سريرًا بالأقسام الداخلية، وتم تزويدهم ب٢٢ سريرًا إضافيًا، كما يوجد ٩١ سريرًا للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في مبنى منفصل.

وأضاف أن الوزيرة تفقدت خطوط سير الحالات لكل من الحالات الإيجابية أو الحالات المشتبه في إصابتها، بداية من دخولهم إلى المستشفى وحتى فحصهم وتلقي الخدمة الطبية.

ولفت إلى أن الوزيرة استكملت جولتها بمستشفى صدر العباسية، والتي تبلغ مساحتها 25 فدانًا، موضحًا أنه يوجد بالمستشفى مبنى لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا يضم 28 سريرًا بقسم السيدات، و45 سريرًا بقسم الرجال، مشيرًا إلى أن الحالات الإيجابية يتم تحويلها إلى مبنى خاص يشمل 30 سريرًا، كما تفقدت الوزيرة أيضًا مبنى خال جار تخصيصه للحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا أيضًا ليشمل 100 سرير لزيادة السعة السريرية.

وأضاف أنه خلال الجولة، تحدثت الوزيرة مع الأطقم الطبية واطمأنت على سير العمل وتوفير المستلزمات الوقائية وإتباع إجراءات مكافحة العدوى؛ كما وجهت الشكر لكافة الأطقم الطبية وأكدت ثقتها الكاملة فيما يبذلونه من جهود أثبتت كفاءة العمل داخل تلك المستشفيات، كما اطمأنت على المرضى المتواجدين بالمستشفيات والخدمة الطبية المقدمة لهم.