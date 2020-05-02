شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. «الإسكان» تفتح الحجز على 1061 شقة بمشروع دار مصر (المدن وطريقة التسجيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيبدأ غدًا الأحد 3/5/2020، فتح باب التسجيل إلكترونيًا لحجز 1061 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع «دار مصر»، بـ5 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة).

وأضاف «الجزار» أن وزارة الإسكان ستبدأ يوم الأحد 10/5/2020، فتح باب التسجيل إلكترونيًا لحجز 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع «سكن مصر»، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر «غرب أسيوط» – المنيا الجديدة – غرب قنا).

وأضاف وزير الإسكان، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني «online»، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري، مشيرًا إلى أن شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb–reservation.com)، كما يمكن الاطلاع فقط على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (www.newcities.gov.eg).

وأوضح الوزير، أن سياسة وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على طرح الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، من أجل تحقيق رغبة المصريين بمختلف شرائحهم في التملك، وتحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة العمرانية، وتوفير جودة الحياة.