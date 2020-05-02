شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طبيبين بـ«أسوان الجامعي» بفيروس كورونا.. وإغلاق 4 أقسام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت إدارة مستشفى أسوان الجامعي عن اكتشاف حالتي إصابة لطبيبين بالمستشفي بفيروس كورونا، بعد أن أظهرت نتائج التحاليل التي أجريت لهما إيجابية عيناتهما.
وقررت إدارة المستشفي تعليق العمل بأقسام الاستقبال العام، والحوادث، وقسم العظام، وقسم القلب، لحين انتهاء حصر المخالطين من الأطقم الطبية والعاملين والمرضي وإتخاذ الإجراءات المناسبة لكل حالة.
كما قررت الإدارة تكثيف إجراءات التطهير والتعقيم التي تجرى يوميا لجميع أقسام المستشفي، وزيادة دورات التطهير والتعقيم لضمان سلامة العاملين والمترددين على المستشفي الجامعي.
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