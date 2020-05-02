شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يهنئ السيسي بذكرى «العاشر من رمضان»: حفظكم الله ورعاكم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، السبت، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.
وقال «توفيق» في البرقية إنه «يُشرفنى وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان أن نتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب الأماني، داعين الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم عليكم نعمة التوفيق والسداد».
وأضاف: «حين اقترن الإيمان الصادق بوعد الرحمن.. مع العطاء الخالص لتحرير الأرض من دنس العدوان.. كانت ملحمة العاشر من رمضان.. وستظل على مر التاريخ تُمثل للأمة بأسرها طاقة نور وبؤرة إشعاع.. تتجدد بإحياء ذكراها في كل عام.. ذاكرة الانتصارات ومشاهد البطولات والتضحيات.. التي ستبقى أبد الدهر شاهدة للعسكرية المصرية على شرف البطولة ونبل الصمود.
واختتم وزير الداخلية البرقية قائلًا: «حفظكم الله سيادة الرئيس ورعاكم.. وسدد للحق والخير كل خطاكم ليتحقق بقيادتكم الرشيدة لمصر والشعب المصرى العظيم.. المزيد من الرفعة والتقدم والرخاء.. وكل عام وسيادتكم بخير».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
6,193
-
تعافي
1,522
-
وفيات
415
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يهنئ السيسي بذكرى «العاشر من رمضان»: حفظكم الله ورعاكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.