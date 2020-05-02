شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يهنئ السيسي بذكرى «العاشر من رمضان»: حفظكم الله ورعاكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، السبت، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

وقال «توفيق» في البرقية إنه «يُشرفنى وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان أن نتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب الأماني، داعين الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم عليكم نعمة التوفيق والسداد».

وأضاف: «حين اقترن الإيمان الصادق بوعد الرحمن.. مع العطاء الخالص لتحرير الأرض من دنس العدوان.. كانت ملحمة العاشر من رمضان.. وستظل على مر التاريخ تُمثل للأمة بأسرها طاقة نور وبؤرة إشعاع.. تتجدد بإحياء ذكراها في كل عام.. ذاكرة الانتصارات ومشاهد البطولات والتضحيات.. التي ستبقى أبد الدهر شاهدة للعسكرية المصرية على شرف البطولة ونبل الصمود.

واختتم وزير الداخلية البرقية قائلًا: «حفظكم الله سيادة الرئيس ورعاكم.. وسدد للحق والخير كل خطاكم ليتحقق بقيادتكم الرشيدة لمصر والشعب المصرى العظيم.. المزيد من الرفعة والتقدم والرخاء.. وكل عام وسيادتكم بخير».