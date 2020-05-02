شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوزنا 6 آلاف إصابة بكورونا.. وزارة الصحة تعلن حصيلة الفيروس في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انخفاض أعداد حصيلة الإصابات اليومية، مقارنة بالأمس.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان صحفي، إن وزارة الصحة سجلت، اليوم السبت، 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، و9 حالات وفاة.

وأضاف «مجاهد» أن إجمالي عدد المصابين بلغ 6193 حالة من بينهم 1522 حالة تم شفاؤها.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

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وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.