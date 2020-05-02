شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: 20 مليار جنيه لتطهير وتكريك 5 ملايين متر ببحيرة المنزلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه جرى تطهير وتكريك 5 ملايين متر مكعب في قاع بحيرة المنزلة بتكلفة نحو 20 مليار جنيه.

وأضاف «الغضبان» خلال تفقده أعمال تطهير وتطوير بحيرة المنزلة في نطاق المحافظة، السبت، أنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال الجارية بالبحيرة بنهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أكثر من ٨٤% من أعمال التكريك والتطهير من محافظة بورسعيد حتى منطقة تل بن سلام.

ويشرف على المشروع القومي لتطهير وتطوير «بحيرة المنزلة»، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويسير التطوير وفق المخطط المقرر، خاصة أن ملف التطوير هو ملف مشترك بين محافظات دمياط والدقهلية وبورسعيد وأحد أهم المشروعات التنموية، التي يوليها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، اهتمامًا خاصًا.