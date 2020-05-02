شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للبث الفضائي» تطلق «لنتحدى كورونا» لمواجهة الفيروس القاتل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الهيئة العربية للبث الفضائي، السبت، حملة وطنية بعنوان (لنتحدى كورونا) على ما يزيد عن 15 قناة فضائية عربية بالتعاون مع الاتحاد العام للمنتجين العرب، وبالتنسيق مع إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، قطاع الإعلام الاتصال بجامعة الدول العربية، وحيث جاءت هذه الحملة إيمانًا بأهمية العمل الإعلامي العربي المشترك في ظل الحالة الاستثنائية التي يعيشها العالم بالتصدي لجائحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأشار الوزير المفوض د. فوزي الغويل، مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، إلى أهمية هذه الحملة الإعلامية، مؤكدًا اهتمام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومتابعتها المستمرة للإجراءات التي تقوم بها الدول الأعضاء في مواجهة هذه الجائحة، مشيرًا إلى أن أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، كلف كافة القطاعات والادارات في الأمانة بموافاته بتقارير دورية حيال هذا الملف لغرض المتابعة وتنسيق الجهود..

فيما أكد محمد العضايلة، رئيس الهيئة العربية للبث الفضائي، أن هذه الحملة تأتي ضمن سعي الهيئة المتواصل للتواجد على الساحة الإعلامية العربية وتقديم كل ما يساهم في الارتقاء بهذا القطاع بالإضافة لسعيها الدائم للمساهمة في تعزيز الوعي لدى المواطن العربي ومن ناحية أخرى تسليط الضوء على جوانب حياتية مضيئة في ظل الظروف العصيبة التي نمر بها ودعم الإنسان العربي في تجاوز هذه الجائحة.

ومن جهته، أشار الدكتور إبراهيم أبوذكري، رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، إلى أن الحملة تتضمن تدشين منصة موحدة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي لتنشر الدول العربية من خلالها رسائلها التوعوية والتثقيفية ويقوم فريق الشبكة بمهمة إيصالها إلى الجمهور المستهدف ورصد ردود الفعل وجمع استبيانات وتقديمها للدول لاتخاذ قرارات تطويرية مناسبة بما يخدم المجتمع.

الجدير بالذكر أن الاتحاد العام للمنتجين العرب كان صاحب أول مبادرة في البث المشترك عام 2005 وتتالت بعد ذلك المبادرات التي تخدم العمل العربي المشترك، وتعتبر الشبكة العربية للبث المشترك هي الذراع الإعلامي للاتحاد العام للمنتجين العرب والمنبثقة عنه.

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