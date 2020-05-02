شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفي رأس غارب تعلن الطوارئ بعد اكتشاف مريض كورونا بين المترددين عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مسؤولو مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، أن فرق التطهير بمجلس المدينة، قامت بعملية تعقيم لمستشفى رأس غارب المركزي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بعد اكتشاف حالة إصابة ايجابية لأحد العاملين بشركة بترول وتردده علي المستشفى.

وأكد اللواء إيهاب رافت، رئيس مدينة رأس غارب فى بيان له، أن هناك عمليات مكثفة لإتمام أعمال التطهير والتعقيم بكافة المواقع والمنشآت الحيوية بالمدينة، مؤكدا أن هناك استمرار التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع أية تجمعات، ولحماية الاهالى من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.