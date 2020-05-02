شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: ليس هناك نجم باسم الثريا ولكنه عنقود نجمي يظهر مع 16مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، وأستاذ الفلك، أنه ليس هناك نجم باسم الثريا، ولكن هناك حشد نجمي أو عنقود نجمي باسم الثريا Pleiades، أو ما نسميه الشقيقات السبع، وهو حشد نجمي من النوع المفتوح، يقع في كوكبة الثور، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء على الإطلاق.

وأوضح رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، وأستاذ الفلك، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذا الحشد يحتوى على عدد كبير جدا من النجوم، ولكن يُمكن رؤية 7 نجوم منها فقط بالعين المجردة، لذلك سُميت بالأخوات السبعة.

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وأوضح تادرس: يشرق هذا الحشد مع الشمس تماما (أي لا نستطيع رؤيته) في حوالي 5:15 صباحا في سماء القاهرة يوم 16 مايو 2020 ، كما يشرق فجرا وقبل شروق الشمس مباشرة (اي يمكن رؤيته) في حوالي 3:45 صباحا بدأ من 6 يونيو 2020 ، ومن ثم يبدأ شروقه في التبكير تدريجيا يوما بعد يوم حتى يدخل سماء ليل القاهرة قبل منتصف الليل في اوائل اغسطس .