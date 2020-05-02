شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. هزة أرضية بالبحر المتوسط شمال مرسى مطروح دون خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل مساء يوم السبت الموافق2/05/2020 هزه أرضية على بعد 200 كم شمال مدينة مرسى مطروح، على إحدى جزر كريت، داخل البحر المتوسط.

وزير الدفاع يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفاع والإنتـاج الحربى ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1441ه وجاء فيها:"الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدنى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، الذى حققه جيل عظيم من رجال القوات المسلحة ببطولاتهم وتضحياتهم وكانوا قدوة فى البسالة والفداء من أجل إعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة الوطنية.

الأوقاف: بث صلاة القيام غدا من مسجد عمرو بن العاص بحضور الإمام و3 مصلين

أكدت وزارة الأوقاف أنه سيتم تنفيذ قرار بث صلاة القيام إذاعيا من مسجد عمرو العاص بحضور الإمام وثلاثة مصلين بدءًا من غد الأحد وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضان

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأخلص التهاني القلبية إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصار العاشر من رمضان.

خروج رضيعة من مستشفى العزل بالمنصورة بعد تعافيها من فيروس كورونا

قام الفريق الطبى بمستشفى العزل الطبى بالمدينة الجامعية بالمنصورة، بتجهيز وعمل تورتة عليه صورة طفلة صغيرة تبلغ من العمر ثلاثة شهور كانت مصابة بفيروس كورونا مع باقى أفراد أسرتها بالكامل، وقد أظهرت نتائج التحاليل الأخيرة بعد عدة أيام تحول إصابة الطفلة من إيجابية إلى سلبية، وهو ما دفع الفريق الطبى لمطالبة الأم بترك ابنتها للخروج من المستشفي، وهو ما أثر على الحالة النفسية للأم لمكوثها داخل الحجر الصحى بالجامعة.

الشيخ أحمد نعينع يصلى التراويح من مسجد عمرو بن العاص غدا على الهواء مباشرة

كشف الدكتور حسن مدنى، رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، عن اختيار القارئ الدكتور أحمد نعينع لصلاة العشاء والتراويح غدا من مسجد عمرو بن العاص، تنفيذا لقرار وزارة الأوقاف بإذاعة صلاة التراويح من المسجد بداية من الغد.

البحوث الفلكية: ليس هناك نجم باسم الثريا ولكنه عنقود نجمي يظهر مع 16مايو

كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، وأستاذ الفلك، أنه ليس هناك نجم باسم الثريا، ولكن هناك حشد نجمي أو عنقود نجمي باسم الثريا Pleiades، أو ما نسميه الشقيقات السبع، وهو حشد نجمي من النوع المفتوح، يقع في كوكبة الثور، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء على الإطلاق.

الداخلية تضبط قضايا احتيال وكسب غير مشروع بقيمة 8 مليارات جنيه

وجه قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة لمكافحة كافة صور الخروج عن القانون، حيث شنت شرطة التموين حملات على الأسواق، أسفرت عن ضبط 34459 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط 308 قضايا أسطوانات غاز بمضبوطات بلغت 39839 أسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم 5378265 جنيه.

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تنمية التجارة: التفاوض مع شركات عالمية لإنشاء مخازن عملاقة للسلع الأساسية

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن توافر السلع الأساسية وتعظيم الاحتياطى من المخزون الاستراتيجى للمنتجات الغذائية الأساسية، تم التفاوض مع إحدى الشركات العالمية وتعد سادس أكبر شركة على مستوى العالم متخصصة فى إنشاء وتشغيل وإدارة اللوجستيات وإنشاء مثل هذه المخازن العملاقة، ولها عمليات فى 112 دولة.

تسيير رحلة استثنائية إلى واشنطن لعودة المصريين العالقين بسبب فيروس كورونا

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى، أنه سيتم تسيير رحلة استثنائية إلى واشنطن، غدا الأحد، لإعادة المصريين العالقين في أمريكا، فى ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

"الصحة" تكشف المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا.. القاهرة في المقدمة

كشف مصدر بوزارة الصحة، عن المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا، والأقل إصابة حتى الخميس الماضي، مؤكدا أن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا، هي محافظة القاهرة بإجمالي عدد إصابات 1135 حالة، ثم الجيزة 593 حالة، والإسكندرية 373 حالة، ودمياط 325 حالة، حتى مساء الخميس بينما تعد محافظة شمال سيناء أقل المحافظات في معدل الإصابات.

الداخلية تغلق 11 ألف محل و31 ألف مقهى لمواجهة كورونا

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمجابهة فيروس كورونا، وذلك استمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية، فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

الصحة: تجهيز 34 مستشفى حميات وصدر كعزل صحي لمصابي كورونا

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ظهر اليوم، كل من مستشفى حميات وصدر العباسية، للوقوف على أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والأعمال الإنشائية لكل منهما.

وزير الداخلية مهنئا السيسي بذكرى العاشر من رمضان: طاقة نور وبؤرة إشعاع

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسىى، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

مكافحة المخدرات تضبط 60 كيلو هيروين و144 ألف قرص مزاج

وجهت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت حائزي المواد المخدرة، حيث أسفرت عن ضبط 4653 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 5018 متهما.

مكاتب التوثيق بالشهر العقاري تعود للعمل غدا بلوحة توعية وتقدم 8 خدمات

تبدأ مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، على مستوى الجمهورية، غدا الأحد تقديم 8 خدمات للجمهور المتعامل مع تلك المكاتب، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وقرار وزارة العدل باستثناء عددا من خدمات التوثيق بالشهر العقاري من تعليق العمل في إطار الوقاية من كورونا.