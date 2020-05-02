فيديو.. كورونا صديق للبشر.. متى تتحول علاقتنا بالفيروس القاتل إلى التعايش؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دول كثيرة بدأت خلال الفترة الأخيرة، إعداد خطط لعودة الحياة تدريجيا رغم استمرار تفشى فيروس كورونا بها، منها أمريكا وألمانيا وإسبانيا، وأخيرا مصر.
لكن هذه الخطط تضمنت إجراءات وإرشادات يبدو من خلالها أن الحكومات قررت أن يتحول الفيروس إلى أمر واقع يتم التعايش معه مع الحفاظ على أقل معدل من الإصابات وانتشار العدوى.
فهل يمكن أن يتحول الفيروس القاتل إلى صديق دائم للبشر، وأن يأتى يوم يكون مثله كمثل باقى فيروسات البرد والجهاز التنفسى.
الفيديو التالى يرصد تلك السيناريوهات، والعادات التى أصبحت تمهد لذلك الاحتمال.
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