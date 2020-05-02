شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. الدسوقى رشدى يعرض كاريكاتير بخط يد الشهيد منسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد الدسوقى رشدى، في لايف على صفحة الخليج 365 تفاصيل جديدة لأول مرة عن الشهيد أحمد منسى، وتفاصيل حياته وهواياته واهتماماته، والتي كان من بينها رسم الكاريكاتير، وعرض رشدى صورة كاريكاتيرية رسمها الشهيد منسى بيده.
كما عرض الدسوقى رشدى آخر كتاب قرأه الشهيد منسى قبل استشهاده، للكتاب جمال الغيطانى، واهتماماته الإنسانية، وعلاقته بالأطفال وأهالى سيناء.
كما تحدث عن كارهى منسى، ومخططات قنوات الإخوان والجزيرة لتشويهه وتشويه الجيش المصرى، وكيف أحبط مسلسل الاختيار كل أهداف تلك الجماعات.
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