شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رسائل وزير التعليم وقرار الأوقاف حول التراويح في نشرة ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الزميلان محمد مجدى السيسى، وحور محمد، نشرة الأخبار من صالة تحرير الخليج 365، استعرضا فيها أهم الأخبار على الساحة المصرية والعالمية.

بدأ الزميلان، النشرة باستعراض تصريحات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الذى رصد فيها الوزير قيام بعض الطلاب بالغش من خلال الواتس وصفحات الفيس، وأيضا تصوير أسئلة الامتحان الإلكترونى ورفعها على صفحات الغش، حيث أكدت الوزارة أن جميع الحالات سيتم معاقبتها وفقا للقانون.

وتناولا، تصريحات الدكتور طارق شوقى، التي جاء فيها، إن كل من اجتهد بنفسه سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشترى بحثًا أو شارك فى الغش الجماعى سيدخل امتحانات الدور الثانى لأن التربية قبل التعليم، متابعا: "نحن معكم على التليجرام كما أننا معكم على الفيس والواتس".

ورصد الزميلان خلال النشرة، ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم بعد خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما جاء في نشرة أخبار الخليج 365، إعلان وزارة الأوقاف أنه سيتم تنفيذ قرار بث صلاة القيام إذاعيا من مسجد عمرو العاص بحضور الإمام و ثلاثة مصلين بدءًا من غد الأحد وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وجاء فيها إنها قررت بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيا يوميا من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة ، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به ، مؤكدة أن إذاعة القرآن الكريم ستختار يوميا أحد القراء المعتمدين إذاعيا لصلاة التراويح بالمسجد.

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رياضياً، تناولت نشرة الخليج 365، إعلان نادى الزمالك صرف رواتب العاملين بمنظومة كرة القدم.. وموقف النادى الأهلى بالأطمئان على موقف كهربا من شكوى الزمالك فى "فيفا"، حيث حرصت إدارة الكرة بنادى الزمالك على صرف رواتب العاملين بمنظومة كرة القدم بالنادى الأبيض خلال الفترة الأخيرة، وذلك خلال توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا، من ناحية أخرى، يُتابع مسئولو النادى الأهلى، بالتنسيق مع المحامى السويسرى مونتييرى، ملف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، سواء فيما يتعلق بشكوى الزمالك ضد الأهلى بالتحريض على هروب اللاعب من الأبيض للانتقال للأحمر، أو فيما يتعلق بشكوى الزمالك ضد اللاعب واتهامه بالهروب من القلعة البيضاء والرحيل لنادى أفيش البرتغالى دون علم الأبيض قبل التوقيع للأهلى.