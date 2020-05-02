شكرا لقرائتكم خبر عن سر "بوكيه ورد" الانتحارى فى الاستوديو التحليلى لمسلسل الاختيار .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف "ستوديو تحليل" مسلسل الاختيار، الذى يقدمه يوميا الزميل تامر إسماعيل صالح في لايف على صفحة الخليج 365، عددا من التفاصيل والأسرار الخاصة بما تضمنته الحلقتان 7 و 8 من مسلسل الاختيار والتي تناولت واقعة محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم.

ورصد تامر إسماعيل الأحداث والشخصيات الرئيسية في الحادث، الذى وقع عام 2013، كما كشف بعض التفاصيل مثل بوكيه الورد الذى تم منحه للانتحارى قبل تنفيذ العملية، وكذلك حكاية الطفل الذى أصيب وبترت قدمه خلال الحادث.

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"ستوديو التحليل"

كما رصد "ستوديو التحليل" كافة المعلومات الخاصة بالأشخاص الحقيقيين المتورطين في الحادث، والفيديوهات والشهادات الحقيقية.

"ستوديو التحليل" هو لايف يومى يرصد تفاصيل ومعلومات جديدة عن الأحداث والشخصيات والبطولات التي تقدمها حلقات مسلسل الاختيار الذى يذاع يوميا على قنوات أون ويحقق أعلى نسب مشاهدة منذ أول رمضان.