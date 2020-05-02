شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ أحمد نعينع يصلى التراويح من مسجد عمرو بن العاص غدا على الهواء مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور حسن مدنى، رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، عن اختيار القارئ الدكتور أحمد نعينع لصلاة العشاء والتراويح غدا من مسجد عمرو بن العاص، تنفيذا لقرار وزارة الأوقاف بإذاعة صلاة التراويح من المسجد بداية من الغد.

وقال مدنى في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه سيكون مذيع الصلاة غدا، على أن يتم اختيار المذيع والقارئ يوميا وإرسال أسمائهم إلى وزارة الأوقاف، حيث سيتم بث الصلاة عبر إذاعة القرآن الكريم على الهواء مباشرة.

وكان وزارة الأوقاف قررت بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيا يوميا من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة ، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به ، و بحيث تختار إذاعة القرآن الكريم يوميا أحد القراء المعتمدين إذاعيا لصلاة التراويح بالمسجد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن قراراها جاء مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان و في ظل حرص وزارة الأوقاف المصرية على بث بعض الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم ، وبعد تأكد الوزارة من انضباط الأمور والتزام جميع أئمتها والعاملين بضوابط غلق المساجد ، ونجاح ضوابط تشغيل قرآن المغرب وقرآن الفجر ، والتزام جميع المديريات والإدارات بالضوابط التي قررتها الوزارة ، وتفهم المواطنين المحترمين جميعا لهذه الضوابط التي تتخذها الوزارة بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية والطبية معًا.

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وأوضحت الوزارة أنه سيتم نقل صلاة العشاء وصلاة التراويح نقلًا مباشرًا يوميًا عبر إذاعة القرآن الكريم، مع الالتزام بعدم فتح المسجد أمام المصلين، وعدم تشغيل أي سماعات خارجية منعا لأي تجمع خارج المسجد أو في ساحاته الخارجية ، والاقتصار على تشغيل سماعة داخلية واحدة على قدر تحقيق النقل الإذاعي فقط ، مع تأكيدنا على قصر الأمر على هذا المسجد فقط ، والتزام سائر المساجد على مستوى الجمهورية بالتعليق الكامل الجمع والجماعات إلى أن يأذن الله عز وجل بزوال علة الغلق .

وذكرت الوزارة :"وبهذه المناسبة يسرنا في وزارة الأوقاف المصريةأن نشكر الهيئة الوطنية للإعلام وإذاعة القرآن الكريم ، ووزارة الاتصالات والمصرية للاتصالات لقيامها بتشغيل خطوط الهاتف اللازمة لنقل شعائر صلاة العشاء وصلاة التراويح من مسجد سيدنا عمرو بن العاص مجانا طوال الشهر الكريم إسهامًا منها في إدخال البهجة والسرور على المتطلعين لهذا البث الروحي عبر إذاعة القرآن الكريم في ليالي هذا الشهر الكريم ولا سيما في العشر الأواخر منه ."