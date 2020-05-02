شكرا لقرائتكم خبر عن مكاتب التوثيق بالشهر العقاري تعود للعمل غدا بلوحة توعية وتقدم 8 خدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، على مستوى الجمهورية، غدا الأحد تقديم 8 خدمات للجمهور المتعامل مع تلك المكاتب، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وقرار وزارة العدل باستثناء عددا من خدمات التوثيق بالشهر العقاري من تعليق العمل في إطار الوقاية من كورونا.



لوحة توعية فى مكاتب الشهر العقارى

ومن المقرر أن تتضمن معاملات الشهر العقاري غدا في مكاتب التوثيق كل من توثيق التوكيلات الخاصة وتوثيق عقود بيع السيارات وتوثيق عقود الايجار الرسمية - إثبات تاريخ-، والتصديق على الدفاتر الإيجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، وتوثيق التوكيل الخاص بصرف المعاش، وتوثيق الإقرارات.

وعممت مصلحة الشهر العقاري على مكاتب التوثيق التي ستقدم تلك الخدمات، لوحات توعوية واسترشاديه للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم وضع لوحة في كل مكتب على مستوى الجمهورية يتضمن إجراءات ارتداء الكمامات كشرط أساسي لدخول فضلا عن ترك مسافات الأمان بين كل شخص حتى يحمى نفسه من كورونا.

وجاء نص اللوحة الاسترشادية أنه "تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل لن يتم التعامل مع أي صاحب شأن من الجمهور داخل الشهر العقاري إلا بعد ارتداء كمامة وإحضار قلم أسود شخصي للتوقيع به.

يذكر أن اتحاد موثقي الشهر العقاري برئاسة الدكتور وليد فهمي وضع مجموعة من المقترحات سواء للموظفين أو للجمهور المتردد على مكاتب التوثيق لحماية من فيروس كورونا.

أولا بالنسبة للموظفين:

1- ارتداء كمامة طبية وجوانتي قبل التعامل مع المواطنين.

3- توفير أدوات النظافة الشخصية (صابون وكحول ومطهرات ومناديل ورقية) وغسل الأيادي جيدا بعد كل إجراء .

4- فتح جميع الشبابيك والأبواب بالمكاتب لضمان التهوية الجيدة.

5- يحظر المصافحة والسلام باليد مع الموظفين أو المواطنين.

6- التعامل مع المواطنين من على مسافة متر على الأقل والاقتراب بحرص فقط عند التحقق من الشخصية والتوقيع على المحرر أو بالدفاتر.

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7- يحظر استعمال أدواتك المكتبية وخاصة قلمك الشخصي إلا منك شخصياً فقط.

8- تعقيم المستندات بمطهر أو كلور أو كحول أبيض لجميع بطاقات الرقم القومي ومستندات تحقيق الشخصية والرخص وغيرها من المواطنين قبل استلامها.

9- تسجيل أرقام الخط الساخن والجهات المختصة للإبلاغ عن أي مواطن يعاني من أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" والمنشورة إعلامياً.

ثانيا بالنسبة للجمهور:

1- حضور المواطن المتعاقد مرتدياً كمامة طبية إجبارياً، ومنفرداً بدون اصطحاب أياً كان.

3- الابتعاد عن مكاتب التوثيق المعروفة بالازدحام.

4- التزام المواطن بالاختصاص المكاني لمحل إقامته قدر الأماكن.

5- التزام المواطن بالجلوس باستراحة الانتظار سواء داخل المكتب او خارجه، حتى يحين دوره في التوثيق، والبعد عن الزحام قدر الإمكان.

6- التزام المواطن بتدابير الوقاية والسلامة الصحية من الفيروس التي تنشرها كافة وسائل الإعلام لمنع الإصابة بهذا الفيروس ولن يسمح بدخول المواطن إلا إذا كان مرتدياً كمامة طبية اجبارياً.

7- التزام المواطن بـ قلم شخصي خاص به يحضره معه قبل الدخول للمكتب، للتوقيع على المحرر، ويحظر استعمال قلم الموظف أو باقي المواطنين.

8- اذا وجدت المكتب مزدحماً غادر المكتب فوراً حتى لا يزيد الزحام.