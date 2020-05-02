شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد العزل المنزلى.. 30 حاجة وحاجة هنحارب بيها كورونا فى رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العزل المنزلى مع شهر رمضان من الفرص التى تساعدك فى التخلص من العادات السيئة فى حياتك، ويعتبر أبرزها "التدخين والإفراط فى تناول الوجبات الجاهزة". وفى 30 حاجة وحاجة هنحارب بيها كورونا فى رمضان يقدم الخليج 365 نصائح للتخلص من هذه العادات السيئة فى حياتك. Advertisements

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