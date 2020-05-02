شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تنمية التجارة: التفاوض مع شركات عالمية لإنشاء مخازن عملاقة للسلع الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن توافر السلع الأساسية وتعظيم الاحتياطى من المخزون الاستراتيجى للمنتجات الغذائية الأساسية، تم التفاوض مع إحدى الشركات العالمية وتعد سادس أكبر شركة على مستوى العالم متخصصة فى إنشاء وتشغيل وإدارة اللوجستيات وإنشاء مثل هذه المخازن العملاقة، ولها عمليات فى 112 دولة.

وكانت اللجنة المشكلة بقرار من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد عقدت اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لإعداد ومراجعة اشتراطات ومواصفات المخازن الاستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى 7محافظات وهى "الجيزة، بنى سويف، وقنا، والقليوبية، والغربية، والإسماعيلية والبحيرة" بهدف زيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية إلى 8 أو 9 أشهر.

يذكر أن الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية قد أعلن عن بدء محادثات مع المحافظين لطرح الأراضى المخصصة لإنشاء المخازن العملاقة على كبار المستثمرين والشركات المتخصصة فى هذا المجال، وأنه جارى توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات وتعد سادس أكبر شركة على مستوى العالم متخصصة في انشاء وتشغيل وإدارة اللوجستيات وإنشاء مثل هذه المخازن العملاقة، وستقوم بتنفيذ عدد 2 مخازن أحدهما فى منطقة 6 اكتوبر بمحافظة الجيزة على مساحة 50 فدانا والأخرى بمحافظة القليوبية على مساحة 50 فدانا أيضاً كمرحلة أولى على أن يتم تنفيذ باقى المخازن فى المحافظات الأخرى تباعاً خلال الفترة المقبلة بالشراكة مع القطاع الخاص وكبار المستثمرين.