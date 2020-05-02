شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية مهنئا السيسي بذكرى العاشر من رمضان: طاقة نور وبؤرة إشعاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسىى، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

وجاء بالبرقية:" يُشرفنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان أن نتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب الأمانى داعين الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم عليكم نعمة التوفيق والسداد، حين اقترن الإيمان الصادق بوعد الرحمن، مع العطاء الخالص لتحرير الأرض من دنس العدوان، كانت ملحمة العاشر من رمضان، وستظل على مر التاريخ تُمثل للأمة بأسرها طاقة نور وبؤرة إشعاع، تتجدد بإحياء ذكراها فى كل عام، ذاكرة الانتصارات ومشاهد البطولات والتضحيات، التى ستبقى أبد الدهر شاهدة للعسكرية المصرية على شرف البطولة ونبل الصمود، حفظكم الله سيادة الرئيس ورعاكم، وسدد للحق والخير كل خطاكم ليتحقق بقيادتكم الرشيدة لمصر والشعب المصرى العظيم .. المزيد من الرفعة والتقدم والرخاء، كل عام وسيادتكم بخير".

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ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جاء بها :"يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهانى وصادق الأمنيات، ستظل الأمة بأسرها تذكر بكل التقدير والوفاء، بطولات القوات المسلحة المصرية الباسلة والتى جسدت فى ملحمة العاشر من رمضان معانى العطاء والفداء واستطاعت بهذا النصر العظيم أن تقهر غطرسة المعتدين وترد كيد الظالمين وتُسطر بأحرف من نور تضحيات القوات المسلحة المصرية الخالدة فى السجلات العسكرية، حفظ الله مصر الكنانة قوية أبية بفضل عطاء أبطالها، وتضافر جهود مؤسساتها وتلاحم شعبها مع جيشها وشرطتها إلى يوم الدين .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير ".

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها : "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات .. سائلين العلى القدير لقواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه الحاسم المزيد من الارتقاء والسداد والتوفيق فى قادم الأيام ومستقبل التحديات .. لتبقى مصر أبد الدهـر بعطاء أبنائها وتضحيات أبطالهـا عزيزة.. أمنـة.. مسـتقرة ".