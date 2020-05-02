شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا احتيال وكسب غير مشروع بقيمة 8 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة لمكافحة كافة صور الخروج عن القانون، حيث شنت شرطة التموين حملات على الأسواق، أسفرت عن ضبط 34459 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط 308 قضايا أسطوانات غاز بمضبوطات بلغت 39839 أسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم 5378265 جنيه.

وأسفرت الجهود عن ضبط 62 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 932715 لتر، فضلاً عن ضبط 201 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت 311,449 طن – 28079 عبوة سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 72 قضية إستيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت " 18 طن–24300 قطعة" سلع مُدعمة متنوعة.

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ونجحت شرطة الكهرباء ـ خلال شهر ـ في ضبط 254842 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 132048749 جنيهاً.

وتمكنت الحملات فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة من ضبط 4510 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها 681 قضية ضرائب عامة، وكشف 345 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و103 قضية فى مجال الجمارك، و41 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و932 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و591 قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط 55 قضية فى مجال "الإتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- تهريب جمركى"، و11 قضية فى مجال "الإختلاس والإستيلاء على المال العام والإضرار به- تربح وتربيح الخير"، و14 قضية "إحتيال مصرفى- غسل أموال – كسب غير مشروع" بقيمة بلغت 8037482113 جنيهاً مصرياً، وعملات أجنبية مختلفة بما يعادل 200323353 جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج عن القانون.