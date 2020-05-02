شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رحلة الكباش الأربعة من الأقصر للتحرير × 14 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورات عديدة يشهدها ميدان التحرير حتى يكون ميدانا عالميا يضاهى شهرته التى يحظى بها، ويليق بواحد من أقدم الميادين المصرية، حيث تجرى عملية تطوير شاملة تساهم فيها كافة الجهات المعنية.

وتشارك وزارة السياحة والاثار فى عملية تزيين الميدان من خلال وضعها لمسلة فى منتصف الميدان يحيطها كباش أربعة تم نقلها من معبد الاقصر، لتكون مزارا للسياح من كل دول العالم، وأن يروا جزءا من الحضارة الفرعونية فى ميدان التحرير.

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وتمت أمس بنجاح عملية نقل الكباش الأربعة إلي ميدان التحرير بوسط القاهرة وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها والذي امتد علي مدار الأشهر القليلة الماضية فى الفيديو التالى نستعرض أبرز التفاصيل.