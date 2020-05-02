شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رحلة الكباش الأربعة من الأقصر للتحرير × 14 معلومة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورات عديدة يشهدها ميدان التحرير حتى يكون ميدانا عالميا يضاهى شهرته التى يحظى بها، ويليق بواحد من أقدم الميادين المصرية، حيث تجرى عملية تطوير شاملة تساهم فيها كافة الجهات المعنية.
وتشارك وزارة السياحة والاثار فى عملية تزيين الميدان من خلال وضعها لمسلة فى منتصف الميدان يحيطها كباش أربعة تم نقلها من معبد الاقصر، لتكون مزارا للسياح من كل دول العالم، وأن يروا جزءا من الحضارة الفرعونية فى ميدان التحرير.
وتمت أمس بنجاح عملية نقل الكباش الأربعة إلي ميدان التحرير بوسط القاهرة وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها والذي امتد علي مدار الأشهر القليلة الماضية فى الفيديو التالى نستعرض أبرز التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. رحلة الكباش الأربعة من الأقصر للتحرير × 14 معلومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.