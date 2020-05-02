شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. الداخلية تقتحم بؤرا إجرامية وتضبط 3 آلاف قطعة سلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحمت المجموعات القتالية بوزارة الداخلية عدداً من البؤر الإجرامية، حيث تم استهداف بؤر بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد ومنطقة "السحر والجمال" بدوائر محافظتى الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 352 متهما.

وعثر بحوزة المتهمين على 36 قطعة سلاح ناري، و61 طلقة مختلفة الأعيرة، و7 قطع سلاح أبيض، و3 قضايا إتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو "885,9 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 870,1 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 761 جرام لمخدر الهيروين – 21 قرص مخدر".

وأسفرت الحملات ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ـ عن تنفيذ 17081 حكم قضائى متنوع، وضبط 2318 قضية متنوعة، وضبط 4 متهمين هاربين، وتأمين تنفيذ 146 قرار إزالة تعديات متنوعة، وضبط وفحص 10714 عنصر إجرامى شديد الخطورة.

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وتمكنت الحملات فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية من ضبط 3939 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة 3381 متهم، من بينها "2 جرينوف– 389 بندقية آلية – 702 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 233 مسدس – 2605 فرد محلى- 15630 طلقة مختلفة الأعيرة"، فضلاً عن ضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، وضبط 5410 قطعة "سلاح أبيض، وضبط 69 تشكيل عصابى، ضموا 200 متهم، إرتكبوا 312 حادث.

ونجحت الحملات في ضبط 660 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم "11 بندقية آلية – 22 بندقية "غير مششخنة" – 18 مسدس – 160 فرد محلى – 433 سلاح أبيض".

وتمكنت الحملات فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 1989889 حكم قضائى متنوع، بينها 8155 حكم جناية من بينها "13 حكم بالإعدام – 303 حكم بالسجن المؤبد"، و82422 حكم حبس جزئي، و 111636 حكم حبس مستأنف، و 996493 حكم غرامة، و 291183 حكم مخالفة.

ونجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم في كشف غموض 185 حادث "قتل عمد – خطف - سرقة بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة" بإجمالي 274 متهم.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية.