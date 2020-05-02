شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.7 درجة في بلوفيدف البلغارية بالقرب من محافظة أديرنة التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) عن وقوع زلزال بقوة 4.5 درجة بالقرب من مدينة بلوفيدف البلغارية قرب محافظة أديرنه التركية، كما أعلن مرصد جامعة بوغازتشى أن حجم الزلزال بلغ 4.7 درجة.

وكان زلزال على نفس الشدة قد ضرب اليوم السبت، ضواحي مدينة فارياب في محافظة كرمان جنوب شرق إيران دون الابلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن الزلزال وقع على مسافة 36 كيلومترا من مدينة فارياب ومسافة 66 كيلومترا من مدينة سرغز بمحافظة هرمزكان.. حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

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ولم ترد حتى الآن أية تقارير بوقوع خسائر جراء الزلزال.