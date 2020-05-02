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تسيير رحلة استثنائية إلى واشنطن لعودة المصريين العالقين بسبب فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى، أنه سيتم تسيير رحلة استثنائية إلى واشنطن، غدا الأحد، لإعادة المصريين العالقين في أمريكا، فى ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب .

 

 

وقالت المصادر، إنه من المقرر أن تغادر رحلة تابعة لشركة مصر للطيران، غدا الأحد من مطار القاهرة الي واشنطن ، علي أن تعود إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

 

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وسيرت وزارة الطيران المدنى، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية، فى ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا المستجد.

 

 

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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