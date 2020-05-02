شكرا لقرائتكم خبر عن قرآن المغرب .. القارئ الطبيب أحمد نعينع يتلو من يتيسر من قصار السور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرآن المغرب على الخليج 365، يقدمه اليوم القارئ الطبيب أحمد نعينع، أحد أشهر قراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، ويتلو على علينا ما يتيسر من قصار السور.

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والدكتور أحمد نعينع ولد في 15 مارس عام 1954 بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وحفظ القران الكريم وهو في عمر الثامنة وتعلم التجويد علي يد الشيخ أحمد الشوا.

قرأ نعينع ، القراءات العشر أيام دراسته الجامعية علي يد الشيخ محمد فريد النعماني، قرأ في مسجد السماك علي مدار عشر سنوات.

تلقى نعينع الكثير من الدعوات من عدد كبير من الدول العربية والإسلامية والأوروبية لإحياء ليالى شهر رمضان المبارك ومناسبات مختلفة، حيث زار معظم دول العالم.