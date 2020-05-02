شكرا لقرائتكم خبر عن "تاريخ المذاق المصرى".. دوس على اللينك وشاهدة وصفة حب العزيز على جدران المقابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة السياحة والآثار اليوم السبت أولى المقاطع المصورة (فيديوهات) عن تاريخ الطبخ فى مصر وشرح لبعض الوصفات والأكلات بمذاق ونكهات مصرية تعود لآلاف السنين من أماكن وأزمنة مختلفة، مما يعكس مدى تنوع وثراء المطبخ المصرى.

وستكون أولى الوصفات اليوم عن وصفة حلوى "حب العزيز Tiger Nuts " التى تعتبر من أشهر الوصفات أو شائعة فى مصر القديمة، وواحدة من أقدم وأول الوصفات فى التاريخ المصرى.

ويمكنكم مشاهدة الفيديو من خلال اللينك، https://we.tl/t-MJsKEiE8XO هذه الوصفة لم تكن مكتوبة بالطريقة التقليدية، إنما كانت مصورة على أحد جدران مقبرة النبيل رخميرع في الأقصر (TT 100) التي يقدر عمرها بحوالي 3500 عاما، والذي كان وزيرًا في عهد الملكين تحتمس الثالث (حوالي1479-1425 قبل الميلاد) وأمنحتب الثاني (حوالي 1425-1400 قبل الميلاد).

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وأوضحت مجموعة النقوش الموجودة على هذه الجدران خطوات مختلفة من إعداد الوصفة حيث تم تصوير الكعك ويتم خبزه باستخدام حب العزيز، لكن هذه المناظر لا تغطي جميع الخطوات. بغض النظر، فإن هذه المناظر مفصّلة للغاية، فعلى الرغم من عدم كتابة أي وصفة بالمعنى الدقيق للكلمة، إلا أننا قادرون اليوم على خبز هذه الحلوى اللذيذة وتذوقها مرة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أنه طوال شهر رمضان الكريم سيتم إطلاق عدد من الفيديوهات المصورة الخاصة بتاريخ الطبخ في مصر يوم السبت من كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساءً.

نشرت هيئة تنشيط السياحة سلسلة من التغريدات تحكى فيها تاريخ العادات المصرية خلال شهر رمضان، وذلك فى اطار حملتها تحت عنوان "استمتع بأجواء رمضان من بيتك"، للتعريف بطقوس وأجواء الشهر الكريم بالمقاصد السياحية المختلفة في مصر تحت شعار Experience Ramadan From Home ، وذلك علي كافة مواقع التواصل الإجتماعى الخاصة بالوزارة والهيئة.