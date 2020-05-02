شكرا لقرائتكم خبر عن تعليقات كوميدية تهز السوشيال ميديا بعد زلزال في القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتاب المواطنين في مصر حالة من الخوف بعد الشعور بهزة أرضية خفيفة إثر زلزال على بعد 200 كم شمال مدينة مرسى مطروح، داخل البحر المتوسط، لتنطلق بعدها العديد من التعليقات الكومدية والكوميك عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تصدر هاشتاج "زلزال".

فيما سخر مغردو تويتر من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، من انتشار فيروس كورونا والعزل المنزلى حيث قالت علياء: "جرى أيه يا شهر مايو يا شهر عيد ميلادي زلزال أيه وتحذيرات من تسونامي أيه إحنا مش كنا متفقين مايو نهاية الكورونا حد يقفل 2020 علي كدا"، وقالت جميلة: "زلزال في الجزر اليونانية يصل تأثيره لمصر، بسيطة إن شاء الله"، بينما سخرت هنا قائلة: "أول شهر مايو زلزال داخله برجلك الشمال ليه يا مايو".



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وغرد محمود سمير: "احنا نقفل السنة ديه بقى وندخل على 2021 "، وكتب محمد حسن: "أقسم بالله خايف أقوم ألاقى تنين بعدين في الجو".













يشار أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل مساء يوم السبت الموافق 2/05/2020 سجلت هزه أرضيه على بعد 200 كم شمال مدينة مرسى مطروح، على إحدى جزر كريت، داخل البحر المتوسط.

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وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن بيانات الهزة الأرضية كانت كالتالي: -"وقت الحدوث 04 : 51 :14 مساءأ بالتوقيت المحلى- القوة: 6.2 درجة على مقياس ريختر".

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.