"الاختيار" .. حرب التوثيق وحفظ الذاكرة للحاضر والمستقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها، نشر استطلاع رأى مهم لمركز بصيرة حول تأثير أزمة كورونا: 33% نسبة الزيادة فى المشاكل الأسرية.. 19% زيادة العنف بين أفراد الأسرة.. وانخفاض دخل أسر 72% من الإناث.. 11% من الزوجات تعرضن لعنف من قبل الزوج.. 91% من المصريات يغسلن أيديهن.. و85% قللن التواجد في التجمعات

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