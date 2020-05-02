وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم السبت برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

وقال وزير الداخلية في تهنئته: "يُشرفنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بذكرى إنتصار العاشر من رمضان أن نتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب الأمانى داعين الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم عليكم نعمة التوفيق والسداد".

وأضاف: "حين إقترن الإيمان الصادق بوعد الرحمن.. مع العطاء الخالص لتحرير الأرض من دنس العدوان.. كانت ملحمة العاشر من رمضان.. وستظل على مر التاريخ تُمثل للأمة بأسرها طاقة نور وبؤرة إشعاع.. تتجدد بإحياء ذكراها فى كل عام.. ذاكرة الإنتصارات ومشاهد البطولات والتضحيات .. التى ستبقى أبد الدهر شاهدة للعسكرية المصرية على شرف البطولة ونبل الصمود.. حفظكم الله سيادة الرئيس ورعاكم.. وسدد للحق والخير كل خطاكم ليتحقق بقيادتكم الرشيدة لمصر والشعب المصرى العظيم .. المزيد من الرفعة والتقدم والرخاء.. وكل عام وسيادتكم بخير".

وبعث وزير الداخلية أيضًا إلى برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة العاشر من رمضان.

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وجاء في البرقية: "بها يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهانى وصادق الأمنيات".

"ستظل الأمة بأسرها تذكر بكل التقدير والوفاء.. بطولات القوات المسلحة المصرية الباسلة والتى جسدت فى ملحمة العاشر من رمضان معانى العطاء والفداء. وإستطاعت بهذا النصر العظيم أن تقهر غطرسة المعتدين وترد كيد الظالمين.. وتُسطر بأحرف من نور تضحيات القوات المسلحة المصرية الخالدة فى السجلات العسكرية".

"حفظ الله مصر الكنانة قوية أبية بفضل عطاء أبطالها.. وتضافر جهود مؤسساتها وتلاحم شعبها مع جيشها وشرطتها إلى يوم الدين.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخير".

وأرسل اللواء "توفيق" برقية تهنئة للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات .. سائلين العلى القدير لقواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه الحاسم المزيد من الإرتقاء والسداد والتوفيق فى قادم الأيام ومستقبل التحديات .. لتبقى مصر أبد الدهـر بعطاء أبنائها وتضحيات أبطالهـا عزيزة..أمنـة..مسـتقرة.. وكل عام وسيادتكم بخير".