​مصطفى الفقي لـ"الخليج 365": خلاف علي جمعة وزاهي حواس ينتهي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن الخلاف بين الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، انتهى.

وأضاف الفقي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حواس وجمعة لم يكن بينهما خلاف من الأساس، ولكن تأكيدًا لروح المحبة بين الجميع، سنجتمع على مائدة إفطار اليوم، في منزل الدكتور أحمد العزبي وسيكون موجود زاهي حواس وعلي جمعة والكاتب عادل حمودة".

واندلعت بين حواس وجمعة، مشادات كلامية ومعركة بيانات، بعد تصريحات تليفزيونية أدلى بها الأخير، رجح فيها أن النبي إدريس هو من بدأ بناء الأهرامات وأن تمثال أبو الهول الشهير تجسيدًا له.

وقال جمعة، عضو هيئة كباء العلماء في الأزهر ومفتي مصر السابق، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "مصر أرض الأنبياء" على التلفزيون المصري: "هناك كثير من الأقاويل التي يرجحها العلماء، أن نبي الله إدريس هو من بدأ بناء الأهرامات وعلم التحنيط، وأن وجه تمثال أبو الهول في مصر هو وجهه".

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ليشن بعدها عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، هجومًا على جمعة، قائلًا: "ليس هناك أي داعٍ لأن يتحدث رجل فقيه في الآثار؛ خصوصًا أنه تحدث بمعلومات عن الآثار لا تمت إلى العلم بصلة، بل هي معلومات رددها الكثيرون من مهووسي الآثار دون علم أو دراسة، ولا يمكن للشيخ علي جمعة أن يأتي في حديث تليفزيوني ويفتي في أشياء ليست من تخصصه، وهو لم يكتب مقالاً علميًّا واحدًا في علم الآثار".

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