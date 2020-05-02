أخبار مصر | تجاوزنا الـ 6 آلاف.. مصر تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر تجاوزنا الـ 6 آلاف.. مصر تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت مصر قفزة جديدة في تعداد إصابات كورونا منذ انتشار فيروس كورونا المستجد ، لتتجاوز الـ 6 آلاف حالة، بعد تسجيل 298 حالة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة في بيانها اليوم السبت، والذي أعلنت فيه أيضًا عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

ومن جانبه ناشد الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية، المصريين بضرورة تطبيق العزل المنزلي لمصابي كورونا بطريقة صحيحة لتجنب ازدياد الإصابات.

ووجه حشيش، نصائحه للمصريين من خلال "الخليج 365" بأن العزل المنزلي لمصابين كورونا له شروط محددة وهي: عدم خروج الشخص من المنزل طوال فترة العزل المنزلي، تخصيص مكان بالمنزل نظيف وجيد التهوية، وتجنب جميع الزيارات والأنشطة الاجتماعية، إلى جانب عدم التنقل كثيرَا من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر، كما يجب ارتداء كمامة تناسب الوجه خاصة عند التعامل مع أحد أفراد الأسرة، والتخلص من الكمامة بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائه في سلة المهملات.

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وأكمل، كما يجب تغطية الأنف والفم أثناء العطس أو الكحة بمنديل ورقي والتخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات، مشيرًا إلى ضرورة غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو تدليك اليدين بمطهر كحولي، كما ينبغي على الشخص الذي يخضع للعزل المنزلي تناول وجبات الطعام بشكل منفصل عن أفراد الأسرة، وإتباع نظام غذائي متوازن.

وقال حشيش، إنه على الشخص المصاب شرب الماء الدافئ بدلًا من المشروبات الباردة، وعدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف مع أفراد الأسرة، وعدم الإفراط في تناول المضادات الحيوية، وضرورة قياس الحرارة كل 8 ساعات للشخص المعزول.

وأكمل انه في حال ظهور الإعراض المتمثلة في صعوبة التنفس أو الإسهال أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، يجب التوجه إلى المستشفى فورًا لإجراء التحاليل اللازمة، كما تجنب المواصلات العامة والأماكن المزدحمة.

وبالنسبة للنصائح الخاصة لأسرة الشخص الذي يخضع للعزل في المنزل قال الدكتور علاء حشيش، انه يجب عليهم اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ أخرى للشخص المخالط، والبقاء على بعد مترين على الأقل في حالة ضرورة الاختلاط، واﺳﺘﺨﺪام ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻨﻮم وﺣﻤﺎم ﻣﻨﻔﺼل إذا كان متاحًا، مع منع الزيارات تمامًا.

وتابع حشيش، مع ضرورة ارتداء الكمامة الطبية في حالة التواجد بالقرب من الشخص المعزول والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائها بسلة المهملات، وتغطية الأنف والفم بمنديل ورقي أثناء العطس أو الكحة والتخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات، غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو تنظيفها بمطهر كحولي، كما يجب تجنب لمس العين والأنف والفم بأيدي غير نظيفة.

وأكد حشيش، على عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل (الأطباق، الأكواب، المناشف، الفراش، الملابس) مع الشخص المعزول، وبعد استخدام هذه الأدوات يجب غسلها جيدًا بالماء والصابون، وأيضًا على ضرورة ارتداء قفازات مطاطية أثناء الغسل.

وأضاف، انه يجب تنظيف جميع الأسطح التي يتم لمسها كثيرًا مثل (أجهزة الكمبيوتر المشتركة، مقابض الأبواب، الهواتف المنزلية، تجهيزات الحمام، الطاولات بجانب السرير)، واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ التهوية الجيدة للمساحات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ في المنزل، وتجنب الاختلاط، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.