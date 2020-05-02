أخبار مصر | "حب العزيز".. حكاية أكلة مصرية قديمة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر "حب العزيز".. حكاية أكلة مصرية قديمة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت أولى المقاطع المصورة (فيديوهات) عن تاريخ الطبخ في مصر وشرح لبعض الوصفات والأكلات بمذاق ونكهات مصرية تعود لآلاف السنين من أماكن وأزمنة مختلفة مما يعكس مدى تنوع وثراء المطبخ المصري .

وأولى الوصفات اليوم عن حلوى "حب العزيز Tiger Nuts" التي تعتبر من أشهر الوصفات أو شائعة في مصر القديمة، وواحدة من أقدم وأول الوصفات في التاريخ المصري .

هذه الوصفة لم تكن مكتوبة بالطريقة التقليدية، إنما كانت مصورة على أحد جدران مقبرة النبيل رخميرع في الأقصر (TT 100) التي يقدر عمرها بحوالي 3500 عاما، والذي كان وزيرًا في عهد الملكين تحتمس الثالث (حوالي1479-1425 قبل الميلاد) وأمنحتب الثاني (حوالي 1425-1400 قبل الميلاد ).

وأوضحت مجموعة النقوش الموجودة على هذه الجدران خطوات مختلفة من إعداد الوصفة حيث تم تصوير الكعك ويتم خبزه باستخدام حب العزيز، لكن هذه المناظر لا تغطي جميع الخطوات. بغض النظر، فإن هذه المناظر مفصّلة للغاية، فعلى الرغم من عدم كتابة أي وصفة بالمعنى الدقيق للكلمة، إلا أننا قادرون اليوم على خبز هذه الحلوى اللذيذة وتذوقها مرة أخرى .

تجدر الإشارة إلى أنه طوال شهر رمضان الكريم سيتم إطلاق عدد من الفيديوهات المصورة الخاصة بتاريخ الطبخ في مصر يوم السبت من كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساءً .

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وفي سياق آخر أعلنت الوزارة عن استقبال المتحف المصرى الكبير في ميدان الرماية، ٤٢ قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية، وذلك بعد استخراجها من الحفرة الخاصة بها بجانب هرم الملك خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية، وخضعت لأعمال الترميم بالمعمل الأثري الموجود في الموقع .

وتأتي عملية النقل في إطار المشروع المصري الياباني المشترك بين وزارة السياحة والآثار، وجامعة هيجاشي اليابانية لاستخراج وترميم وإعادة تركيب مركب الملك خوفو الثانية بدعم من هيئه التعاون الدولي الياباني .

ومن ناحيته قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به إن عدد القطع التي استقبلها المتحف منذ منذ بدء استخراج اول قطعة خشبية من المركب عام ٢٠١٤ وحتى الآن بلغ ١٠٠٦ قطعة .

وأشار مفتاح إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال استخراج ونقل كل القطع سيتم تجميعها لإعادة تركيب المركب وعرضها بجانب مركب خوفو الأولى بعد نقلها من مكان عرضها الحالي بالمنطقة الأثرية إلى المتحف داخل مبنى خاص بها داخل المتحف لافتا إلى بدء أعمال إنشاء هذا المبنى .