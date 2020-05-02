أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تطلق مسابقة غنائية للطلائع "أون لاين"

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تطلق مسابقة غنائية للطلائع "أون لاين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تنفذ وزارة الشباب والرياضة، مسابقة غنائية "أون لاين" للطلائع تحت عنوان "هنغي للحياة"، في المرحلة السنية من 8 حتى 17 عامًا، تستمر حتى آخر مايو الجاري، ضمن مجموعة المسابقات التي تنفذها الوزارة إليكترونيًا في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وترتكز المسابقة على تحقيق عدة أهداف يتمثل أهمها في مقاومة الأزمة بالإبداع، والاستفادة من الوقت بشكل جيد، ومنح الأمل في المستقبل، ونشر ثقافة حب الحياة. كما تعد المسابقة إحدى الدفاعات النفسية للحد من الآثار السلبية المترتبة على مواجهة فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، أنه يتم الاشتراك في المسابقة من خلال فريق مكون من 6 أفراد كحد أقصي ولا يقل عن 4 أفراد، وتقديم وتحكيم كافة الأعمال إلكترونيًا، ويتم نشر كافة تفاصيل المسابقة عبر البوابة الإليكترونية للوزارة، والصفحات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويشارك في تحكيم الأعمال المتخصصون في المجال الفني الغنائي لتحكيم الأعمال المقدمة من المتسابقين.
وخصصت وزارة الشباب مجموعة من الجوائز المالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولي، بالإضافة إلى منح شهادات تقدير لباقي المشاركين تكريمًا وتحفيزًا لهم.
"الشباب والرياضة" تطلق مسابقات وبرامج "أون لاين"
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت عدة مسابقات وبرامج أون لاين خلال الفترة الراهنة منها "مبادرة أوركسترا من البيت"، "البرنامج الإقليمي للقيادات الشاب"، مسابقة "زمن الفن الجميل"، مسابقة "منو دراما ومونولوج غنائي"، مسابقة "اعرف بلدك أون لاين"، مسابقة بحثية عن سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم)، ومسابقة "إنشد فى بيتك"، ومسابقة "سؤال وجائزة"، ومسابقة "الشباب والبرلمان المصري".
وتنظم وزارة الشباب والرياضة مسابقة (زمن الفن الجميل ) في مجال الرسم الرقمي - digital art، للفئة العمرية من (18-35) سنة، بهدف رسم مشهد من افلام زمن الفن الجميل (ابيض وأسود) وإحيائها بالألوان باستخدام برامج الكومبيوتر الحديثة.
وتكون جودة الصور الملونة dpi 300 وامتدادها jpg، وأن يكون مساحة الصورة بنسبة 3: 4، وآخر موعد لإرسال الأعمال يوم السبت 30/5/2020، ولن يلتفت لأي اعمال بعد هذا الموعد، كما يراعي كل ما يخالف الآداب العامة أو النظام العام.
ورصدت وزارة الشباب والرياضة مبلغ وقدره 25 ألف جنيه قيمة جوائز المسابقة، حيث يحصل صاحب المركز الأول على جائزة مالية قدرها 8000 جنيه، ويحصل صاحب المركز الثاني على 6500 جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 5000 جنيه، وصاحب المركز الرابع 3500 جنيه، فيما يحصل المركز الخامس على 2000 جنيه.