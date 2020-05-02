أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تطلق مسابقة غنائية للطلائع "أون لاين"

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تطلق مسابقة غنائية للطلائع "أون لاين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنفذ وزارة الشباب والرياضة، مسابقة غنائية "أون لاين" للطلائع تحت عنوان "هنغي للحياة"، في المرحلة السنية من 8 حتى 17 عامًا، تستمر حتى آخر مايو الجاري، ضمن مجموعة المسابقات التي تنفذها الوزارة إليكترونيًا في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وترتكز المسابقة على تحقيق عدة أهداف يتمثل أهمها في مقاومة الأزمة بالإبداع، والاستفادة من الوقت بشكل جيد، ومنح الأمل في المستقبل، ونشر ثقافة حب الحياة. كما تعد المسابقة إحدى الدفاعات النفسية للحد من الآثار السلبية المترتبة على مواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، أنه يتم الاشتراك في المسابقة من خلال فريق مكون من 6 أفراد كحد أقصي ولا يقل عن 4 أفراد، وتقديم وتحكيم كافة الأعمال إلكترونيًا، ويتم نشر كافة تفاصيل المسابقة عبر البوابة الإليكترونية للوزارة، والصفحات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشارك في تحكيم الأعمال المتخصصون في المجال الفني الغنائي لتحكيم الأعمال المقدمة من المتسابقين.

وخصصت وزارة الشباب مجموعة من الجوائز المالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولي، بالإضافة إلى منح شهادات تقدير لباقي المشاركين تكريمًا وتحفيزًا لهم. Advertisements "الشباب والرياضة" تطلق مسابقات وبرامج "أون لاين"