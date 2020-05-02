أخبار مصر | 99% من طلاب أولى ثانوي يؤدون اختبار اللغة الأجنبية "إلكترونيا"

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر 99% من طلاب أولى ثانوي يؤدون اختبار اللغة الأجنبية "إلكترونيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم السبت، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في ثاني أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2019، والتي تستمر حتى 20 مايو 2020.

ونجح 585 ألفًا و410 طالب طالبة من طلاب الصف الأول الثانوي في تأدية امتحان اليوم، من إجمالي 589 ألفًا و756 طالب طالبة في مختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 99.26% من إجمالي عدد الطلاب.

وأدى الطلاب الاختبار على مجموعتين، ففي المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا) نجح 286 ألفًا و966 طالب طالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 289 ألفًا و925 طالب طالبة، وفي المجموعة الثانية (من 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا) نجح 298 ألفًا و444 طالب طالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 299 ألفًا و831 طالب طالبة.

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ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي من هنا

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 3 مايو 2020، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الأحياء يوم الأثنين الموافق 4 مايو 2020.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (مايو ٢٠٢٠)، والفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.

حيث تنقسم المحافظات إلى مجموعتين، على أن تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز "التابلت" أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الـ"واي فاي" أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.