أخبار مصر | الهضيبي: حرب أكتوبر ملحمة عسكرية علمت العالم معنى الصمود والانتصار

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر الهضيبي: حرب أكتوبر ملحمة عسكرية علمت العالم معنى الصمود والانتصار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، القوات المسلحة وجموع الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة والتي توافق العاشر من رمضان.

وأكد الهضيبي، في بيان، اليوم، أن حرب أكتوبر المجيدة ملحمة وطنية علمت مصر فيها العالم كله معنى الصمود والانتظار، مشيرا إلى أنها ستظل مرجعًا تاريخيًا، وشاهدا على بطولات القوات المسلحة المصرية، التي حاربت وانتصرت عسكريا ونفسيا في معركة شبه مستحيلة.

وأوضح نائب رئيس حزب الوفد، أن القوات المسلحة حققت معجزة النصر الذي كان يراه العالم مستحيلا وسطرت الملاحم البطولية التي أعادت بها الأرض وصانت العرض، وكان دائما الشعب المصري داعما لها.

وأشار الدكتور ياسر الهضيبي، إلى أن مصر اتبعت خطة متقنة للخداع الاستراتيجي، التي جعلت العدو يعتقد أن مصر لا نية لها في الحرب وغير مستعدة لها، مستغلة ذلك لتمويه العدو في وقت كانت تحشد نفسها للحرب.

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وشدد نائب رئيس حزب الوفد، على أن سيناء دائما ما تكون مقبرة للغزاة سواء في حرب أكتوبر 1973 أو في السنوات الحالية بالنسبة للإرهابيين والعناصر التكفيرية، فلهذا الوطن رجال تحميه وشعب يعي أعدائه جيدا ويقف خلف قيادته وقواته المسلحة.

وطالب نائب رئيس حزب الوفد، الأجيال الجديدة من الشباب المصري بأن تعي جيدا دروس الماضي وتفخر بتاريخ أجدادها وتعلم أعداء الوطن داخليا وخارجيا، وأن تستلهم من روح أكتوبر المجيدة دروسا للحاضر والمستقبل، مقدما التحية لشهداء الواجب الوطني، الذين استشهدوا وضحوا بأرواحهم فداءا للوطن على مدار السنين، وكان آخرهم ضحايا عملية بئر العبد الأخيرة منذ يومين.

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تقدم المستشار بهاءالدين أبوشقة رئيس حزب الوفد وأعضاء الهيئة العليا للحزب بالتهنئة إلى الشعب المصرى وإلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان الذى حقق فيه جيل أكتوبر المجيد من رجال القوات المسلحة المصرية انتصارًا عظيمًا ضد الغطرسة الإسرائيلية، وأظهر فيه رجال القوات المسلحة البواسل العديد من البطولات والتضحيات الكبرى، وضربوا المثل والقدوة فى البسالة والفداء من أجل إعلاء راية وإرادة مصر واسترداد الكرامة العربية والعزة الوطنية.